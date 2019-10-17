Временно е спряно движението в част от сливенския квартал „Клуцохор“

Клуб на инвалидите-Сливен преди 49 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 49 минути, брой четения: 27

Във връзка с отстраняване на неотложна авария, днес е спряно движението на моторни превозни средства в следния район от кв. „Клуцохор“ – от входа на ул. „Н. Ботушев“, Дирекция „Социално подпомагане“ – Сливен, до пресечката на ул. „Д. Кавалджиев“ с ул. „Радецки“.

Районът ще бъде затворен до 14:00 часа.