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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Временно е спряно движението в част от сливенския квартал „Клуцохор“

17 октомври 2019 10:47, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 49 минути, брой четения: 27
Ремонт

Във връзка с отстраняване на неотложна авария, днес е спряно движението на моторни превозни средства в следния район от кв. „Клуцохор“ – от входа на ул. „Н. Ботушев“, Дирекция „Социално подпомагане“ – Сливен, до пресечката на ул. „Д. Кавалджиев“ с ул. „Радецки“.

Районът ще бъде затворен до 14:00 часа.

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