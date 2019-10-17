Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПП "ГЕРБ"-Сливен
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Пресконференция на председателя на Европейския парламент Давид Сасоли
Днес, след изявлението си пред Европейския съвет, председателят на Европейския парламент Давид Сасоли ще даде пресконференция в 17 ч. българско време. Темите включват Брекзит, новата Европейска комисия, дългосрочния бюджет на ЕС за 2021-2027, разширяването на ЕС, Турция и др.
Може да проследите пресконференцията в интернет на адрес: https://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/other-events/video?event=20191017-1600-SPECIAL
Допълнителна информация
Изявление на председателя на ЕП Давид Сасоли относно сделката за Брекзит
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/statement-by-david-sassoli-ep-president-on-the-brexit-agreement_I179496-V_v