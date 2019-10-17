Пресконференция на председателя на Европейския парламент Давид Сасоли

Туида Нюз преди 25 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 9

Днес, след изявлението си пред Европейския съвет, председателят на Европейския парламент Давид Сасоли ще даде пресконференция в 17 ч. българско време. Темите включват Брекзит, новата Европейска комисия, дългосрочния бюджет на ЕС за 2021-2027, разширяването на ЕС, Турция и др.

Може да проследите пресконференцията в интернет на адрес: https://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/other-events/video?event=20191017-1600-SPECIAL

Допълнителна информация

Изявление на председателя на ЕП Давид Сасоли относно сделката за Брекзит

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/statement-by-david-sassoli-ep-president-on-the-brexit-agreement_I179496-V_v