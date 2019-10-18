САЩ въвеждат нови мита върху европейските стоки

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 28 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 28

От днес САЩ въвеждат мита върху редица стоки от Европейския съюз - от 10% до 25%, засягащи стоки и услуги на обща стойност 7,5 милиарда долара.

Вашингтон получи зелена светлина за действие, след като Световната търговска организация одобри наказания срещу европейски държави, които нарушиха търговските правила при субсидиране на авиокомпания гигант Airbus.

Митническите мита за въздухоплавателни средства ще се увеличат с 10%, а различните европейски стоки с 25%. Най-засегнати от тази мярка ще бъдат Обединеното кралство, Германия, Франция и Испания.