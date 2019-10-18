Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПП "ГЕРБ"-Сливен
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
САЩ въвеждат нови мита върху европейските стоки
От днес САЩ въвеждат мита върху редица стоки от Европейския съюз - от 10% до 25%, засягащи стоки и услуги на обща стойност 7,5 милиарда долара.
Вашингтон получи зелена светлина за действие, след като Световната търговска организация одобри наказания срещу европейски държави, които нарушиха търговските правила при субсидиране на авиокомпания гигант Airbus.
Митническите мита за въздухоплавателни средства ще се увеличат с 10%, а различните европейски стоки с 25%. Най-засегнати от тази мярка ще бъдат Обединеното кралство, Германия, Франция и Испания.
Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com