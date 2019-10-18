Прекъсване на водоподаването на ул. Хаджи Маринка

ВиК-Сливен преди 39 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 39 минути, брой четения: 26

Днес 18.10 /петък/ поради авария е прекъснато водоподаването на ул. Хаджи Маринка до 13.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.