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Бившият президент на БФС Валентин Михов подаде оставка
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 28 минути, брой четения: 20
Бившият президент на БФС Валентин Михов също подаде оставка, предаде БГНЕС.
Това стана ясно малко преди началото на Изпълкома на футболната ни централа.
Снощи беше хвърлена още една оставка. Вицепрезидентът Атанас Фурнаджиев, който трябваше да замести Борислав Михайлов, се отказа от поста и предложи свикването на конгрес на съюза.
Михаил Касабов също отказа да е временен президент на БФС. Първият вицепрезидент на съюза - Йордан Лечков, не може да поеме поста, защото е в предизборна кампания.
Източник: БГНЕС