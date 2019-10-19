Прекъсване на водоподаването кв. Речица

ВиК-Сливен преди 19 минути, брой четения: 7 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 7

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 19. 10. 2019 г. (събота) от 10. 00 ч. до 14.00 ч. ще бъде прекъснато водоподаването на кв. "Речица".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.