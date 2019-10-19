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Стефан Радев поздравява лекарите от Сливен с професионалния им празник

19 октомври 2019 10:46, Връзки с обществеността
Излъчване: ПП "ГЕРБ"-Сливен преди 19 минути, брой четения: 4
Стефан Радев

Кандидатът за кмет на Сливен Стефан Радев поздравява лекарите с техния професионален празник – Деня на Свети Йоан Рилски Чудотворец.

„Днешният ден е повод да отправим своите най-добри пожелания към вас и дълбоко хуманната ви дейност, да получите признанието, което заслужавате. Приемете моето уважение за благородната ви мисия, денонощния труд и усилия при спасяването на човешки живот.

Нека благодарността на вашите пациенти ви дава нови сили да продължавате с грижа за живота и здравето на хората“

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