Стефан Радев поздравява лекарите от Сливен с професионалния им празник

ПП "ГЕРБ"-Сливен преди 19 минути, брой четения: 4 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 4

Кандидатът за кмет на Сливен Стефан Радев поздравява лекарите с техния професионален празник – Деня на Свети Йоан Рилски Чудотворец.

„Днешният ден е повод да отправим своите най-добри пожелания към вас и дълбоко хуманната ви дейност, да получите признанието, което заслужавате. Приемете моето уважение за благородната ви мисия, денонощния труд и усилия при спасяването на човешки живот.

Нека благодарността на вашите пациенти ви дава нови сили да продължавате с грижа за живота и здравето на хората“