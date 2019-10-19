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Сливен е домакин на фолклорен фестивал-надиграване „Приятелство чрез танца“

19 октомври 2019 15:16, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 21
Танци

За четвърта поредна година в Сливен се провежда Националния фолклорен фестивал-надиграване за любителски клубове „Приятелство чрез танца“. Официалното му откриване бе днес по обяд на площада пред Община Сливен от Минко Стефанов – заместник-председател на Съюза на народните читалища и от Йовчо Георгиев.

В програмата на музикалното събитие тази година участват 20 групи от страната. Сред тях са представители от София, Пловдив, Велико Търново, Айтос, Бургас, от града-домакин Сливен и др.

Фестивалът е организиран от община Сливен, танцова къща „Приятели чрез танца“ при сдружение „Дай бабо огънче“ и Народно читалище „Зора“. Конкурсната програма на фестивала ще се състои този следобед на крепост „Туида“ край Сливен.

Текст, снимки и видеоклипове: Станимир Петков

Снимки

Откриване на фестивала...............................................................................................................
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