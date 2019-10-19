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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Две коли се удариха в Бистрица, едната от тях се вряза и в къща

19 октомври 2019 18:25, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 19 минути, брой четения: 16
Катастрофа

Две коли се удариха в Бистрица. Единият автомобил се врязал и в къща на главния път на селото.

Няма пострадали при пътнотранспортното произшествие, единствено жената от злополучната къща много се е уплашила.

Участниците в инцидента споделиха пред bTV, че са карали с нормална скорост. Единият от шофьорите заяви, че заради неясно поведение на другия водач се е стигнало до катастрофата.

Източник: bTV

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