Две коли се удариха в Бистрица, едната от тях се вряза и в къща

Клуб на инвалидите-Сливен преди 19 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 16

Две коли се удариха в Бистрица. Единият автомобил се врязал и в къща на главния път на селото.

Няма пострадали при пътнотранспортното произшествие, единствено жената от злополучната къща много се е уплашила.

Участниците в инцидента споделиха пред bTV, че са карали с нормална скорост. Единият от шофьорите заяви, че заради неясно поведение на другия водач се е стигнало до катастрофата.