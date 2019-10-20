Прекъсване водоподаването на с.Тополчане

ВиК-Сливен преди 37 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 37 минути, брой четения: 20

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 20.10.2019г. (неделя) от 09.30ч. до 16.00ч. е прекъснато водоподаването на с.Тополчане.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.