Сливен, кратки вечерни новини, 20.10.2019 г., неделя

Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 58 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 58

15-ият Международен турнир по свободна борба за кадети „Стоте войводи” се проведе в зала ,,Васил Левски” в Сливен.

За поредна година Сливен стана домакин на маратона „Хайдушки пътеки“.

От 21 октомври абонаментните карти за градските линии ще се издават на касата в Автогара Сливен.

Книгата на Йордан Калайков „За Сливен откровено и носталгично” ще бъде представена в Сливен на 22 октомври в библиотека „Зора“.

На 24 октомври на площад „Хаджи Димитър в Сливен ще изнесе концерт народната певица Илка Александрова.

Старши инспектор Веселин Василев е новият зам.-директор на полицейската дирекция в Сливен.

На 21 октомври, понеделник, от 19:00 ч. зала „Зора“ ще бъде домакин на един изключителен концерт-спектакъл, посветен на големият български изпълнител Емил Димитров.