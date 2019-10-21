Прекъсване водоподаването в кв."Стоян Заимов"

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 88 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 88

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 21.10 2019 г. (Понеделник)

до 13.00ч. е прекъснато водоподаването в кв.'' Стоян Заимов''.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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