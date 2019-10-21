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Днес, 21.10.2019 г., в сградата на Първата държавна текстилна фабрика беше открита изложба на студенти от Нов български университет

21 октомври 2019 18:50, Фанина Пенева (РИМ - Сливен)
Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен преди 31 минути, брой четения: 15
д-р Николай Сираков и доц. Валентин Савчев

Днес, 21.10.2019 г., в сградата на Първата държавна текстилна фабрика беше представена изложбата „Визуалният Изказ“ на студенти от Нов български университет. Директорът на Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен, д-р Николай Сираков, откри изложбата заедно с нейните автори - ръководителят на департамент "Изящни изкуства" в НБУ - доц. Валентин Савчев и преподавателят в департамента - Станимир Божилов.

Снимки

д-р Н. Сираков, доц. В. Савчев, Ст. Божилов и част от колектива на музеяд-р Николай Сираков, доц. Валентин Савчев, Станимир Божиловгости на изложбатаизложба на студенти от НБУ
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