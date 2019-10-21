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Земетресение е регистрирано в района на Доспат

21 октомври 2019 20:02, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 53
Земетресение

Земетресение с магнитут 2.6 е регистрирано в района на Доспат. Това съобщиха от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География (НИГГГ), предаде Агенция „Фокус“.

Земетресението е на 11 км северно от Доспат и на 130 км юг-югозапад от София.

Няма данни земетресението да е усетено в близки населени места – Пещера, Сърница, Гоце Делчев.

Източник: Агенция "Фокус"
Снимка: pixabay.com

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