Земетресение е регистрирано в района на Доспат

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Земетресение с магнитут 2.6 е регистрирано в района на Доспат. Това съобщиха от Националния институт по Геофизика, Геодезия и География (НИГГГ), предаде Агенция „Фокус“.

Земетресението е на 11 км северно от Доспат и на 130 км юг-югозапад от София.

Няма данни земетресението да е усетено в близки населени места – Пещера, Сърница, Гоце Делчев.