Прекъсване на водоподаването в кв. Диню Дачев

ВиК-Сливен преди 42 минути, брой четения: 36 Излъчване:преди 42 минути, брой четения: 36

Днес 22.10 /вторник/ поради авария ще бъде прекъснато водоподаването в квартала от 09.00ч. до 15.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.