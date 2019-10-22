Доц. д-р Владимир Демирев взе участие в Международна научна конференция на тема: „Апелатив и онома. Аспекти на научното изследване.”

Регион.Ист.Музей-Сливен преди около 1 час, брой четения: 13 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 13

Центърът по българска ономастика към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” организира и проведе на 26-27 септември 2019 г. международна научна конференция на тема: „Апелатив и онома. Аспекти на научното изследване.” В конференцията взе участие доц. д-р Владимир Демирев от Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен с доклад на тема: „От антропонима към топонима в „биографията” на мястото.”