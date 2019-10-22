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Доц. д-р Владимир Демирев взе участие в Международна научна конференция на тема: „Апелатив и онома. Аспекти на научното изследване.”

22 октомври 2019 09:00, Фанина Пенева (РИМ - Сливен)
Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен преди около 1 час, брой четения: 13
доц. д-р Владимир Демирев

Центърът по българска ономастика към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” организира и проведе на 26-27 септември 2019 г. международна научна конференция на тема: „Апелатив и онома. Аспекти на научното изследване.” В конференцията взе участие доц. д-р Владимир Демирев от Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен с доклад на тема: „От антропонима към топонима в „биографията” на мястото.”

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