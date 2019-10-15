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Документи

15 октомври 2019 12:02, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 седмица, брой четения: 2

Файлове

Програма за превенция на ранното напускане на училище [1.27MB]

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Годишен план [803KB]

Portable Document Format File

Мерки за повишаване качеството на образованието [391KB]

Portable Document Format File

Правилник за дейността [2.07MB]

Portable Document Format File

Стратегия за развитие на училището [1.95MB]

Portable Document Format File

Училищни учебни планове [22.8MB]

Portable Document Format File

Форми на обучение [11.0KB]

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