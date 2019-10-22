Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Предложение от Стефан Христов - кандидат за общински съветник от ГС „Св.Георги Победоносец“

22 октомври 2019 14:39, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Платено съобщение; Излъчване: Сливен НЕТ преди 37 минути, брой четения: 42
Стефан Христов

ДО

 

ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЩАБОВЕ НА

ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ

УЧАСТВАЩИ В МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ

ЗА ОБЩИНА СЛИВЕН 2019 Г.

 

ОТНОСНО:

Подписване на Предварително съгласие.

Вижте предложението в прикачения файл.

Файлове

Предложение [269KB]

Portable Document Format File

« предишнаследваща »


 