Земетресение с магнитуд 3,3 по Рихтер регистрирано в Гърция

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Земетресение с магнитуд 3,3 по скалата на Рихтер е регистрирано в Северна Гърция в района на Света гора, съобщи БГНЕС.

Според гръцките сеизмолози епицентърът на земетресението е бил разположен на 7-8 км. югоизточно от Йерисос на дълбочина 10 км. "Беше леко земетресение, изолирано", каза Илияс Фикос, геолог и физик, пред "ANA-MPA".