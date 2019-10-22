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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Земетресение с магнитуд 3,3 по Рихтер регистрирано в Гърция

22 октомври 2019 15:08, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 8 минути, брой четения: 9
Земетресение в Гърция

Земетресение с магнитуд 3,3 по скалата на Рихтер е регистрирано в Северна Гърция в района на Света гора, съобщи БГНЕС.

Според гръцките сеизмолози епицентърът на земетресението е бил разположен на 7-8 км. югоизточно от Йерисос на дълбочина 10 км. "Беше леко земетресение, изолирано", каза Илияс Фикос, геолог и физик, пред "ANA-MPA".

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com
Снимка: pixabay.com

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