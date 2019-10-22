Щафетни игри с учениците от първи клас

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 37 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 37

Ученици от ЦДО - първи клас при ОУ „Елисавета Багряна“ проведоха щафетни игри по повод наближаващия празник на град Сливен – Димитровден. Събитието се състоя на 21 октомври. Под ръководството на г-жа Стоянка Йосифова, г-жа Доника Андреева и г-жа Мери Божкова, децата се състезаваха и се забавляваха много. Всички бяха включени в игрите, като предварително бяха разделени на отбори. Спортният дух не угасна даже и по време на занятията в следобедните учебни часове. Положителните емоции преобладаваха, а децата останаха доволни от задружно споделените радостни мигове.

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