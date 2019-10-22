Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПП "ГЕРБ"-Сливен
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Топло и слънчево ще се задържи времето в сряда
В сряда времето ще се задържи топло за сезона и ще е слънчево. Преди обяд над Източна България и на места около Дунава ще има мъгла или ниска облачност. След обяд ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София – около 25 градуса, съобщават от НИМХ.
Над Черноморието в часовете преди обяд ще има мъгла или ниска облачност, а около и след обяд ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 20 и 23 градуса. Температурата на морската вода ще е е 20-21 градуса, а вълнението на морето – 1-2 бала.
Над планините времето ще се остане слънчево и топло. Ще духа слаб източен, само по най-високите части на Рила и Пирин до умерен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е около 21 градуса, на 2000 метра – около 15 градуса.
В Сливен ще бъде слънчево и тихо. Минималната температура ще е 9 градуса, а максималната 24.
Снимка: pixabay.com