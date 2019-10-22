Топло и слънчево ще се задържи времето в сряда

Клуб на инвалидите-Сливен преди 17 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 17 минути, брой четения: 11

В сряда времето ще се задържи топло за сезона и ще е слънчево. Преди обяд над Източна България и на места около Дунава ще има мъгла или ниска облачност. След обяд ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София – около 25 градуса, съобщават от НИМХ.

Над Черноморието в часовете преди обяд ще има мъгла или ниска облачност, а около и след обяд ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 20 и 23 градуса. Температурата на морската вода ще е е 20-21 градуса, а вълнението на морето – 1-2 бала.

Над планините времето ще се остане слънчево и топло. Ще духа слаб източен, само по най-високите части на Рила и Пирин до умерен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е около 21 градуса, на 2000 метра – около 15 градуса.

В Сливен ще бъде слънчево и тихо. Минималната температура ще е 9 градуса, а максималната 24.