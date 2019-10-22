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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Геологът инж. Николай Господинов и директорът на РИМ "Д-р Симеон Табаков" - Сливен представиха изложбата „Минерали от Сакар“

22 октомври 2019 20:00, Фанина Пенева (РИМ - Сливен)
Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен преди около 1 час, брой четения: 49
22.10.2019 г.

Днес, 22.10.2019 г., геологът инж. Николай Господинов и директорът на Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен, д-р Николай Сираков, откриха изложбата „Минерали от Сакар“ в сградата на Първата държавна текстилна фабрика. Тя се състои от колекцията "Минералното разнообразие на Сакар Планина" на инж. Николай Господинов и минерали от района на Сливен на Калоян Берберов.

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гости на изложбатаМинерали от Сакаризложба „Минерали от Сакар“22 октомври 2019 г.
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