Геологът инж. Николай Господинов и директорът на РИМ "Д-р Симеон Табаков" - Сливен представиха изложбата „Минерали от Сакар“

Регион.Ист.Музей-Сливен преди около 1 час, брой четения: 49 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 49

Днес, 22.10.2019 г., геологът инж. Николай Господинов и директорът на Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен, д-р Николай Сираков, откриха изложбата „Минерали от Сакар“ в сградата на Първата държавна текстилна фабрика. Тя се състои от колекцията "Минералното разнообразие на Сакар Планина" на инж. Николай Господинов и минерали от района на Сливен на Калоян Берберов.

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