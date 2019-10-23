Оставиха в ареста старците мераклии Мъли и Бамчо

Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 20

Тричленен състав на Окръжен съд – Благоевград остави за постоянно в ареста П.Н.К. и И.Г.К., известни в Разлог като Мъли и Бамчо. Двамата мераклии- на 78 и на 62 години, са обвинени в развратни действия с 11-годишно момиче, престъпление по чл.149, ал.4, т.1.

Решението на Окръжният съд е окончателно. Двамата старци мераклии Мъли и Бамчо бяха задържани в Разлог на 11 октомври след сигнал от бабата на 11-годишното момиче, че са прилъгали внучка й в къща и са блудствали с нея.