СЪОБЩЕНИЕ

СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 33 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 33

Уважаеми ученици и родители,

Уведомяваме Ви, че:

1. Тържествената церемония по повод празника на град Сливен - Димитровден ще се състои на 26 октомври /събота/ на площад Хаджи Димитър. Очакваме Ви в 10.45 ч. на площада.

2. 28 октомври /понеделник/ е обявен за неучебен, но присъствен ден. Очакваме учениците в 9.45 ч. в училище, където ще се проведат спортни дейности - турнири между класовете по футбол, народна топка, баскетбол и зумба.