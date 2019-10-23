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СЪОБЩЕНИЕ

23 октомври 2019 13:04, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 33

Уважаеми ученици и родители,

Уведомяваме Ви, че:

1. Тържествената церемония по повод празника на град Сливен - Димитровден ще се състои на 26 октомври /събота/ на площад Хаджи Димитър. Очакваме Ви в 10.45 ч. на площада.

2. 28 октомври /понеделник/ е обявен за неучебен, но присъствен ден. Очакваме учениците в 9.45 ч. в училище, където ще се проведат спортни дейности - турнири между класовете по футбол, народна топка, баскетбол и зумба.

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