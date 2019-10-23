Полицията във Великобритания спипа камион с 39 тела, тръгнал от България

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 34 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 34

Камион с 39 тела е открит в Грайс, графство Есекс, Източна Англия. Шофьорът, който е 25-годишен мъж от Северна Ирландия, е задържан от полицията.

Властите смятат, че камионът е пристигнал от България и е влязъл в Обединеното кралство на 19 октомври през Холихед, в Северен Уелс.

Полицията разследва трагедията.