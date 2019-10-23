Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Полицията във Великобритания спипа камион с 39 тела, тръгнал от България

23 октомври 2019 13:18, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 34
Полиция

Камион с 39 тела е открит в Грайс, графство Есекс, Източна Англия. Шофьорът, който е 25-годишен мъж от Северна Ирландия, е задържан от полицията.

Властите смятат, че камионът е пристигнал от България и е влязъл в Обединеното кралство на 19 октомври през Холихед, в Северен Уелс.

Полицията разследва трагедията.

Източник: novinite.bg

« предишнаследваща »


 