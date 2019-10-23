Община Сливен награди победителите в конкурса за рисунка „Аз и моят град”

Община Сливен преди 44 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 44 минути, брой четения: 20

За 25-и пореден път се проведе общоградският конкурс за рисунка „Аз и моят град“. Събитието е част от програмата на общината по повод празника на Сливен – Димитровден. Заместник-кметът Пепа Чиликова връчи наградите на победителите.

„За мен е изключително удоволствие за поредна година да връча наградите на нашите талантливи деца. Убедена съм, че във всяка една рисунка е вложена много любов към нашия град. Искам да ви пожелая, скъпи деца, да продължавате да обичате Сливен и да го носите в сърцето си, а ние ще ви помагаме, за да ставате още по-добри художници“, поздрави участниците Пепа Чиликова.

Конкурсът е разделен в пет възрастови групи: до 7-годишна възраст; деца от 1 до 2 клас; ученици в 3 и 4 клас; от 5 до 6 клас и най-големите от 7 до 8 клас.

Ето ги и отличените деца:

До 7 години:

1.Мартин Петров, 6 години, ДГ „Божур“

2.Тиана Иванова, група „Звездичка“, ДГ „Детски рай“

3.Мила Манова, 5 години, ДГ „Мак“

Поощрения:

Мартин Григоров на 6 години от Школа по изобразителни изкуства „Млади виртуози“; Никол Терзиева на 6 години от ДГ „Калина“; Мартин Маринов на 5 години от ДГ „Мак“; Иван Динков на 5 години от ДГ „Детство“.

I – II клас:

1.Максим Нейчев, I а клас, СОУ „Пейо Яворов“

2.Радка Иванова, I д клас, ОУ „Юрий Гагарин“

3.Борис Иванов, I в клас, ОУ „Христо Ботев“

Поощрения:

Анелия Дойчинова, II а клас, ОУ „Христо Ботев“; Тодор Стоянов, II а клас, ОУ „Панайот Хитов“;

III – IV клас:

1.Йоан Алексиев, IV a клас, ОУ „Д-р Иван Селимински“

2.Алекс Георгиев, III г клас, СУ „К. Константинов“

3.Станислава Кокошкова, III клас, Народно читалище „Добри Чинтулов – 1941“

Поощрения:

Албена Паскалева, IV клас, НУ „Васил Левски“; Зина Илиева, IV клас, ОУ „Юрий Гагарин“; Димитринка Илиева, IV а клас, ОУ „Юрий Гагарин“ – награда осигурена от Художествена галерия „Димитър Добрович“; Божидар Христов, VI а клас, ОУ „Юрий Гагарин“ - грамота за отлично представяне осигурена от Художествена галерия „Димитър Добрович“; Мария Сашева, VI б клас, ОУ „Юрий Гагарин“ - грамота за отлично представяне осигурена от Художествена галерия „Димитър Добрович“; Зинка Йорданова, VI б клас, ОУ „Юрий Гагарин“ – грамота за отлично представяне осигурена от Художествена галерия „Димитър Добрович“

V – VI клас:

1.Даниела Йорданова, V в клас, СУ „Пейо Яворов“

2.Ясмин Станчева, V в клас, СУ „Пейо Яворов“

3.Михаил Добрев, VI г клас, СУ „Константин Константинов“

Поощрения:

Добромира Христова, V а клас, СУ “Константин Константинов“; Калоян Хаджистойчев, V клас, ОУ „Елисавета Багряна“; Симона Василева, VII a клас, ОУ „Д-р Иван Селимински“; Преслав Стоянов, VI г клас, СУ „Пейо Яворов“

VII – VIII клас:

1.Ксения Янакиева, VII клас, СУ „Пейо Яворов“

2.Биляна Георгиева, VII в клас, СУ „Пейо Яворов“

3.Стефани Емилова, VII б клас, СУ „Константин Константинов“

Поощрения:

Лиляна Александрова, VII клас, СУ „Константин Константинов“; Цветомира Димитрова, VII клас, СУ „Константин Константинов“

Събитието се организира от Община Сливен и Художествена галерия „Димитър Добрович“.

23.10.2019 г.

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