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Нова детска площадка радва малчуганите в квартал „Дружба“

23 октомври 2019 13:49, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди 28 минути, брой четения: 18
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Най-малките жители на квартал „Дружба“ вече се радват на нова детска площадка. Съоръжението е изградено до блок № 38 в квартала, в близост до спортната площадка.

Пред зам.-кмета Румен Иванов жителите на квартала споделиха радостта си, че децата им вече имат място за игри и забавления.

Площадката разполага с пързалка, люлка, затревен кът за отдих, катерушка, морски шах и музикална игра - ксилофон.

Детското съоръжение е достъпно за деца от 3 до 12 години.

Средствата са осигурени от Община Сливен.

Дейностите по изграждане на детски и спортни съоръжения в кварталите на града продължават.

23.10.2019 г.

 

Снимки

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