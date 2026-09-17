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Сливен. Новини от източника. Най-четените през последните 7 дни

Сливен

Прекъсване водоподаването на част от кв."Българка"

17 септември 2026 08:19, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 седмица
брой четения: 835

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен

 
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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Румен Радев: Дроновете доминират напълно бойното поле при съвременната война

Румен Радев: Дроновете доминират напълно бойното поле при съвременната война

23 септември 2026 16:09, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 6 часа, брой четения: 125
Сливен

Сливен, кратки вечерни новини, 23.09.2026 г., сряда

23 септември 2026 15:55, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Туида Нюз преди 6 часа, брой четения: 232
Сливен

Решения на Министерския съвет от заседанието на 23 септември 2026 г.

23 септември 2026 15:36, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 6 часа, брой четения: 155
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Фермерски базар за местни производители в Сливен

23 септември 2026 15:12, Мария Николова (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди 6 часа, брой четения: 180
стоянзаимовавария

Съобщение

23 септември 2026 14:59, Василена Влаева (Топлофикация - Сливен - инж. Ангел Ангелов ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди 7 часа, брой четения: 217
Есенният театрален салон започва с поклон пред паметта на неповторимата Катя Паскалева

Есенният театрален салон започва с поклон пред паметта на неповторимата Катя Паскалева

23 септември 2026 14:47, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 7 часа, брой четения: 150
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Когато доброто има ритъм - „Филтър към доброто“ събра младите на една сцена в Сливен

23 септември 2026 14:33, Мария Николова (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди 7 часа, брой четения: 133
Preskonferenciq

Предстои редовна сесия на Общински съвет - Сливен

23 септември 2026 14:26, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Общински съвет - Сливен преди 7 часа, брой четения: 135
Preskonferenciq

Общинският съвет ще гласува важни за Сливен решения на септемврийската сесия

23 септември 2026 14:22, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди 7 часа, брой четения: 127
TU - Sofiq

Откриха новата академична година в в Инженерно-педагогическия факултет и Колеж към ТУ– София в Сливен

23 септември 2026 13:30, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Общински съвет - Сливен преди 8 часа, брой четения: 157
23.09

Откриване на новата академична година в Технически университет – София, Факултет и Колеж – Сливен

23 септември 2026 13:22, Веселина Василева (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди 8 часа, брой четения: 140
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Проведоха се здравни беседи в детски градини в Сливен

23 септември 2026 13:00, Връзки с обществеността
Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 9 часа, брой четения: 151
Българска ученичка с първо място в Европа на международно състезание по китайски език

Българска ученичка с първо място в Европа на международно състезание по китайски език

23 септември 2026 12:42, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 9 часа, брой четения: 170
Стефан Радев: Радвам се, че Сливен е част от академичното семейство на Техническия университет-София

Стефан Радев: Радвам се, че Сливен е част от академичното семейство на Техническия университет-София

23 септември 2026 12:36, Връзки с обществеността
Излъчване: Община Сливен преди 9 часа, брой четения: 134
Сливен

Прекъсване водоподаването на с.Ковачите

23 септември 2026 12:23, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 9 часа, брой четения: 177
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