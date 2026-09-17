Sliven online
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Сливен. Новини от източника. Най-четените през последните 7 дни
Прекъсване водоподаването на част от кв."Българка"
брой четения: 835
"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен
Прекъсване водоподаването на с. Крушаре
брой четения: 761
''Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен
Нарушено водоподаване на с. Гавраилово
брой четения: 739
"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на
Прекъсване водоподаването на с. Ковачите
брой четения: 654
"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на
Прекъсване водоподаването на част от кв."Клуцохор"
брой четения: 626
"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Румен Радев: Дроновете доминират напълно бойното поле при съвременната война
Сливен, кратки вечерни новини, 23.09.2026 г., сряда
Решения на Министерския съвет от заседанието на 23 септември 2026 г.
Фермерски базар за местни производители в Сливен
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Есенният театрален салон започва с поклон пред паметта на неповторимата Катя Паскалева
Когато доброто има ритъм - „Филтър към доброто“ събра младите на една сцена в Сливен
Предстои редовна сесия на Общински съвет - Сливен
Общинският съвет ще гласува важни за Сливен решения на септемврийската сесия
Откриха новата академична година в в Инженерно-педагогическия факултет и Колеж към ТУ– София в Сливен
Откриване на новата академична година в Технически университет – София, Факултет и Колеж – Сливен
Проведоха се здравни беседи в детски градини в Сливен
Българска ученичка с първо място в Европа на международно състезание по китайски език
Стефан Радев: Радвам се, че Сливен е част от академичното семейство на Техническия университет-София
Прекъсване водоподаването на с.Ковачите
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