Сливен. Новини от източника. Най-четените през последните 7 дни

Прекъсване водоподаването на част от кв."Българка" ВиК-Сливен преди около 1 седмица

брой четения: 835 Излъчване:преди около 1 седмицаброй четения: 835 "Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен

Прекъсване водоподаването на с. Крушаре ВиК-Сливен преди 3 дни

брой четения: 761 Излъчване:преди 3 дниброй четения: 761 ''Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен

Нарушено водоподаване на с. Гавраилово ВиК-Сливен преди 3 дни

брой четения: 739 Излъчване:преди 3 дниброй четения: 739 "Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на

Прекъсване водоподаването на с. Ковачите ВиК-Сливен преди около 1 седмица

брой четения: 654 Излъчване:преди около 1 седмицаброй четения: 654 "Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на

Прекъсване водоподаването на част от кв."Клуцохор" ВиК-Сливен преди около 1 седмица

брой четения: 626 Излъчване:преди около 1 седмицаброй четения: 626 "Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Съобщение Топлофикация-Сливен преди 7 часа, брой четения: 217 Излъчване:преди 7 часа, брой четения: 217

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