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Навършват се десет години от смъртта на известният сливенски актьор и журналист Валери Главчовски
Навършват се десет години от смъртта на известният сливенски актьор и журналист Валери Главчовски.
Валери Главчовски е роден в Търнава, Врачанско, Завършва ВИТИЗ през 1985 г. от тогава е член на трупата на Сливенския театър. Работил е с режисьорите: Мария Ганева, Елена Цикова, Борислав Чакринов, Маргарита Младенова, Слави Шкаров, Лео Капон, Стайко Славов, Иван Добчев, Богдан Петканин, Иван Урумов, Владлен Александров и други.
Валери Главчовски бе дълги години радио водещ. Неговият глас се носеше в радиостанциите „Бимако", „Омега" и „Експрес". Той правеше предавания в кабелните телевизии, беше и главен редактор на Юниън телевижън. Поместваше статии и на страниците на вестник "Сливенски вестник".
Станимир Петков