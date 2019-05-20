Навършват се десет години от смъртта на известният сливенски актьор и журналист Валери Главчовски

Наблюдател.БГ преди около 1 седмица, брой четения: 53 Излъчване:преди около 1 седмица, брой четения: 53

Навършват се десет години от смъртта на известният сливенски актьор и журналист Валери Главчовски.

Валери Главчовски е роден в Търнава, Врачанско, Завършва ВИТИЗ през 1985 г. от тогава е член на трупата на Сливенския театър. Работил е с режисьорите: Мария Ганева, Елена Цикова, Борислав Чакринов, Маргарита Младенова, Слави Шкаров, Лео Капон, Стайко Славов, Иван Добчев, Богдан Петканин, Иван Урумов, Владлен Александров и други.

Валери Главчовски бе дълги години радио водещ. Неговият глас се носеше в радиостанциите „Бимако", „Омега" и „Експрес". Той правеше предавания в кабелните телевизии, беше и главен редактор на Юниън телевижън. Поместваше статии и на страниците на вестник "Сливенски вестник".

Станимир Петков