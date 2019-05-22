Прекъсване на водоподаването в района ул.'' Великокняжевска'' и ул''.Кутелка''

ВиК-Сливен преди 35 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 9

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 22.03.2019г. (сряда) .от 09.30ч. до 12.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на ул."Великокняжевска" и ул.''Кутелка''.

След възстановяване на водоснабдяването е възможно временно повишаване мътността на водата.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.