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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Предварителна информация за разписанията на влаковете за периода 2019/2020 г.

22 май 2019 12:05, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди 2 часа, брой четения: 30
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От 15 декември тази година влиза в сила ново разписание на влаковете от БДЖ. Той ще важи до 12 декември 2020 г. Ново разписание се прави всяка година и важи за 12 месеца. Дружеството е разработило проект и подробна информация е публикувана на официалния му сайт. Становища от клиенти по проекта се приемат не по-късно от 20 юли 2019 г.

22.05.2019 г.

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