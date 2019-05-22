Предварителна информация за разписанията на влаковете за периода 2019/2020 г.

Община Сливен преди 2 часа, брой четения: 30 Излъчване:преди 2 часа, брой четения: 30

От 15 декември тази година влиза в сила ново разписание на влаковете от БДЖ. Той ще важи до 12 декември 2020 г. Ново разписание се прави всяка година и важи за 12 месеца. Дружеството е разработило проект и подробна информация е публикувана на официалния му сайт. Становища от клиенти по проекта се приемат не по-късно от 20 юли 2019 г.

22.05.2019 г.