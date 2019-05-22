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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Сливен, кратки вечерни новини, 22.05.2019 г., сряда

22 май 2019 15:55, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Туида Нюз преди 4 часа, брой четения: 71
Сливен

Рап дуото „Скандау“ и талантливите момичета от 4 Magic ще пеят в Сливен на 23 май.

Днес директорът на ОДМВР-Сливен старши комисар Димитър Величков тържествено закри учебната година по проекта Детско полицейско управление – 24 четвъртокласници от ОУ „Д-р Ив. Селимински” в Сливен получиха грамоти за участието си в проекта.

Сливенският алпинист Атанас Скатов изкачи пореден осемхилядник, въпреки чревната и белодробна инфекция, които развил.

Сливенската детска градина „Божур“ отбеляза 50-годишния си юбилей с голям концерт.

Инж. Мирослав Маринов от Сливен оглави Агенцията по горите на Република България.

На официална церемония бяха наградени победителите и участници в Общински кръг от „Ученически игри 2018-2019 г.“

Сливен ще е домакин на 1 и 2 юни на турнир за Купата на БФБаскетбол за момчета до 14 години.

Снимка: Станимир Петков

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