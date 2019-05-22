Стария бряст е с предпазна ограда - причината е, че са прораснали няколко клончета, което може би е знак, че не е загинал безвъзвратно

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 46 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 46

Вчера сутринта работници от община Сливен поставиха предпазна ограда около Стария бряст, съобщава Slivenpost. Причината е, че преди дни стана ясно, че по дънера на дървото са прораснали няколко клончета и може би той не е загинал безвъзвратно.

Припомняме,че в края на миналата година беше извършена санитарна сеч и премахнати сухите клони на дървото, тъй като бяха опасни за преминаващите в близост хора.