Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Стария бряст е с предпазна ограда - причината е, че са прораснали няколко клончета, което може би е знак, че не е загинал безвъзвратно

22 май 2019 18:30, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 46
Стария бряст в Сливен

Вчера сутринта работници от община Сливен поставиха предпазна ограда около Стария бряст, съобщава Slivenpost. Причината е, че преди дни стана ясно, че по дънера на дървото са прораснали няколко клончета и може би той не е загинал безвъзвратно.

Припомняме,че в края на миналата година беше извършена санитарна сеч и премахнати сухите клони на дървото, тъй като бяха опасни за преминаващите в близост хора.

Снимка: Станимир Петков

« предишна


 