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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СЪОБЩЕНИЕ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД

23 май 2019 09:19, Сивил Сивов (Топлофикация Сливен ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди 2 часа, брой четения: 46
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Уважаеми клиенти, във връзка с провеждането на планов ремонт ще бъде спряно топлоподаването за целия град от 03.06.2019 г. до 16.06.2019г.

За Централна градска част ремонта ще продължи до 03.07.2019г.

 

Ръководството на дружеството се извинява за създаденото неудобство

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

 

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