СЪОБЩЕНИЕ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД

Топлофикация-Сливен преди 2 часа, брой четения: 46 Излъчване:преди 2 часа, брой четения: 46

Уважаеми клиенти, във връзка с провеждането на планов ремонт ще бъде спряно топлоподаването за целия град от 03.06.2019 г. до 16.06.2019г.

За Централна градска част ремонта ще продължи до 03.07.2019г.

Ръководството на дружеството се извинява за създаденото неудобство

ОТ РЪКОВОДСТВОТО