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Караянчева води наша делегация в Рим за 24 май
Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева започва официално тридневно посещение в Рим по случай честванията за 24 май, предаде БНТ. Водената от нея делегация ще се срещне днес с председателя на Сената в италианския парламент Мария Казелати. Караянчева и Казелати ще обсъдят парламентарното сътрудничество между двете държави и теми от взаимен интерес.
Утре, в Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, Караянчева и водената от нея делегация ще бъдат приети във Ватикана от папа Франциск. Молебен за здраве и успехи на българския народ ще бъде отслужен в предоставения на българската църковна общност в Рим храм "Свети Павел Ала Регула".
Официалната българска делегация ще се поклони пред гроба на Свети Константин-Кирил Философ в базиликата "Сан Клементе" и ще поднесе венци и цветя на паметника на Иван Вазов.
На 24 май ще се проведе и традиционният официален прием в българското посолство в Рим по случай празника на духовността.
Източник: novinite.bg
Снимка: МБПСЕС