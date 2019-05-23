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Караянчева води наша делегация в Рим за 24 май

23 май 2019 09:50, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 26
Цвета Караянчева

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева започва официално тридневно посещение в Рим по случай честванията за 24 май, предаде БНТ. Водената от нея делегация ще се срещне днес с председателя на Сената в италианския парламент Мария Казелати. Караянчева и Казелати ще обсъдят парламентарното сътрудничество между двете държави и теми от взаимен интерес.

Утре, в Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, Караянчева и водената от нея делегация ще бъдат приети във Ватикана от папа Франциск. Молебен за здраве и успехи на българския народ ще бъде отслужен в предоставения на българската църковна общност в Рим храм "Свети Павел Ала Регула".

Официалната българска делегация ще се поклони пред гроба на Свети Константин-Кирил Философ в базиликата "Сан Клементе" и ще поднесе венци и цветя на паметника на Иван Вазов.

На 24 май ще се проведе и традиционният официален прием в българското посолство в Рим по случай празника на духовността.

Източник: novinite.bg
Снимка: МБПСЕС

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