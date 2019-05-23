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Министърът на културата Боил Банов посети днес Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ - Сливен

23 май 2019 19:22, Фанина Пенева (РИМ - Сливен)
Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен преди 2 часа, брой четения: 38
Областният управител Чавдар Божурски, Министърът на културата Боил Банов и д-р Николай Сираков - директор на РИМ-Сливен

Министърът на културата Боил Банов посети днес Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ - Сливен. Тази вечер той ще присъства на официалната церемония по връчването на ежегодната награда за принос в образованието „Аргира Жечкова“ в Сливен. Наградата традиционно се връчва в навечерието на Деня на българската просвета и култура и славянска писменост - 24 май. Преди това министър Банов се включи в редица културни прояви, организирани в рамките на майските дни на културата „Сливенски огньове“.

Снимки

Министърът на културата Боил Банов и д-р Николай Сираков - директор на РИМ-СливенМинистърът на културата Боил Банов и д-р Николай Сираков,директор на РИМ-Сливен
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