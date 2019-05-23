Министърът на културата Боил Банов посети днес Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ - Сливен

Регион.Ист.Музей-Сливен преди 2 часа, брой четения: 38 Излъчване:преди 2 часа, брой четения: 38

Министърът на културата Боил Банов посети днес Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ - Сливен. Тази вечер той ще присъства на официалната церемония по връчването на ежегодната награда за принос в образованието „Аргира Жечкова“ в Сливен. Наградата традиционно се връчва в навечерието на Деня на българската просвета и култура и славянска писменост - 24 май. Преди това министър Банов се включи в редица културни прояви, организирани в рамките на майските дни на културата „Сливенски огньове“.

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