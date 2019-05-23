Автомобил изгоря на паркинг в Ямбол

Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 10

На 23 май, към в 00:30 ч., от тел. 112, в ОДМВР – Ямбол е получен сигнал, че в областния град на паркинг в к-с „Хале“ гори автомобил. Отзовалите се на сигнала полицаи и огнеборци установили, че пламъци са обхванали лек автомобил „Шевролет Каптива“, собственост на 55-годишна жена. Огънят е нанесъл поражения на намиращия се в близост лек автомобил „Мерцедес“. Пожарогасенето е извършено от един специализиран пожарен автомобил. Причините за възникване на пожара и щетите са в процес на установяване. На местопроизшествието е извършен оглед от дежурна оперативна група.