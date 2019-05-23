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Автомобил изгоря на паркинг в Ямбол

23 май 2019 23:07, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 10
Полиция Ямбол

На 23 май, към в 00:30 ч., от тел. 112, в ОДМВР – Ямбол е получен сигнал, че в областния град на паркинг в к-с „Хале“ гори автомобил. Отзовалите се на сигнала полицаи и огнеборци установили, че пламъци са обхванали лек автомобил „Шевролет Каптива“, собственост на 55-годишна жена. Огънят е нанесъл поражения на намиращия се в близост лек автомобил „Мерцедес“. Пожарогасенето е извършено от един специализиран пожарен автомобил. Причините за възникване на пожара и щетите са в процес на установяване. На местопроизшествието е извършен оглед от дежурна оперативна група.

Източник: yambolpress.bg
Снимка: Интернет

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