Честит 24 май от Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ - Сливен

Регион.Ист.Музей-Сливен преди 2 часа, брой четения: 44 Излъчване:преди 2 часа, брой четения: 44

Честит 24 май, Денят на българската просвета и култура и славянската писменост!

Колективът на Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ - Сливен за поредна година се включи в отбелязването на празника и в тържественото шествие.

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