Върви народе възродени!!!

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 16 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 9

Върви Народе възродени, вдъхновени, окрилени!

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" честити на просветните дейци, учениците и всички граждани най-светлия празник - Деня на българската писменост, образование и култура!