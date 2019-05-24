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Върви народе възродени!!!

24 май 2019 14:44, Николай Димитров (ГПЗЕ )
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 16 минути, брой четения: 9
ПГПЗЕ "З. Стоянов" се включи в шествието по случай 24 май

Върви Народе възродени, вдъхновени, окрилени!

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" честити на просветните дейци, учениците и всички граждани най-светлия празник - Деня на българската писменост, образование и култура!

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