Ямболско село остана два часа без ток заради силна градушка

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 39 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 39

Снощи малко след 20:00 часа силна градушка остави без ток ямболското село Кукорево. Пороят се изсипал за минути и оставил след себе си побелели пътища и ниви. Местните хора очакват сериозни щети по земеделската продукция, съобщава bTV.

Няколко часа след градушката, електричеството в селото беше възстановено.