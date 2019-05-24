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Ямболско село остана два часа без ток заради силна градушка

24 май 2019 15:14, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 39
Градушка

Снощи малко след 20:00 часа силна градушка остави без ток ямболското село Кукорево. Пороят се изсипал за минути и оставил след себе си побелели пътища и ниви. Местните хора очакват сериозни щети по земеделската продукция, съобщава bTV.

Няколко часа след градушката, електричеството в селото беше възстановено.

Снимка: pixabay.com

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