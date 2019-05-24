В Димитровград и Хасково усетиха земетресение с магнитуд 3,2 по Рихтер

Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 11

Земетресение с магнитуд 3.2 по Рихтер е усетено в Димитровград и Хасково, съобщи Агенция „Фокус".

Епицентърът на труса е между Димитровград и Гълъбово.

Земетресението е регистрирано в 11:48 ч.