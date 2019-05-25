Нападнаха медицински екип в Гоце Делчев

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Медицински екип е нападнат в Гоце Делчев при обслужване на адрес, съобщава БГНЕС.

Сигналът е подаден към 11:00 ч. от центъра на града. Информацията е, че пациентът не е психично болен.

Към момента няма информация за травмите на медиците, които са в шок. Има нанесени щети на линейката.