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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нападнаха медицински екип в Гоце Делчев

25 май 2019 16:29, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 20
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Медицински екип е нападнат в Гоце Делчев при обслужване на адрес, съобщава БГНЕС.

Сигналът е подаден към 11:00 ч. от центъра на града. Информацията е, че пациентът не е психично болен.

Към момента няма информация за травмите на медиците, които са в шок. Има нанесени щети на линейката.

Източник: vesti.bg
Снимка: pixabay.com

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