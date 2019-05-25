Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПП "ГЕРБ"-Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от магазин "Kaufland" - 27.05-02.06.2019 г.
Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 27 май до 2 юни 2019 г.?
Охладено прясно пилешко филе от гърди от нашата витрина или на самообслужване – 7,79 лв. за кг.
Варено-пушен свински бут – 7,99 лв. за кг.
Кайма смес – 5,89 лв. за кг.
Скумрия „Golden fish“ различни видове – 0,99 лв. за 160 грама
Домашна едросмляна лютеница „Олинеза“ – 2,94 лв. за 515 грама
Краве сирене – 6,29 лв. за кг.
Нарязан типов хляб – 0,59 лв. за 500 грама
Бейби краставички клас 1 – 2,99 лв. за 250 грама в опаковка
Чери домати клас 1 – 1,49 лв. за 250 грама в опаковка
Диня клас 1 – 1,29 лв. за кг. за 0,25 литра
Бира „Пиринско“ светло пиво – 0,74 лв. за 0,5 литра кен
Кристална захар „Захира“ – 0,98 лв. за кг.
За повече информация на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/
Снимка: Станимир Петков