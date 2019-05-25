Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от магазин "Kaufland" - 27.05-02.06.2019 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 15

Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 27 май до 2 юни 2019 г.?

Охладено прясно пилешко филе от гърди от нашата витрина или на самообслужване – 7,79 лв. за кг.

Варено-пушен свински бут – 7,99 лв. за кг.

Кайма смес – 5,89 лв. за кг.

Скумрия „Golden fish“ различни видове – 0,99 лв. за 160 грама

Домашна едросмляна лютеница „Олинеза“ – 2,94 лв. за 515 грама

Краве сирене – 6,29 лв. за кг.

Нарязан типов хляб – 0,59 лв. за 500 грама

Бейби краставички клас 1 – 2,99 лв. за 250 грама в опаковка

Чери домати клас 1 – 1,49 лв. за 250 грама в опаковка

Диня клас 1 – 1,29 лв. за кг. за 0,25 литра

Бира „Пиринско“ светло пиво – 0,74 лв. за 0,5 литра кен

Кристална захар „Захира“ – 0,98 лв. за кг.

За повече информация на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/