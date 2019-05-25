Прекъсване водоподаването на ул."Шар планина"

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 32 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 32

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради авариен теч на 25.05.2019 г.(събота) от 17.45ч. до 12.00ч.на 26.05.2019г.(неделя) е прекъснато водоподаването на ул. "Шар планина".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.