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Сливен изпрати абитуриентите на Езиковата гимназия

25 май 2019 19:54, Николай Димитров (ГПЗЕ )
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 42 минути, брой четения: 10
На добър час

Абитуриентите на ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" отново напълниха централния площад с почитатели, които ги изпратиха на техния бал!

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На добър час!На добър час!На добър час!На добър час!На добър час!На добър час!На добър час!
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