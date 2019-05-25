Сливен изпрати абитуриентите на Езиковата гимназия

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 42 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 42 минути, брой четения: 10

Абитуриентите на ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" отново напълниха централния площад с почитатели, които ги изпратиха на техния бал!

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