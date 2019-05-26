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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Министър Десислава Танева ще упражни правото си на глас в 11 ч. в 1-во СОУ "Хаджи Мина Пашов" – Сливен

26 май 2019 07:32, Валя Марева (ПП "ГЕРБ"-Сливен)
Излъчване: ПП "ГЕРБ"-Сливен преди около 1 час, брой четения: 20
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Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева ще упражни правото си на глас в 11 ч. в 1-во СОУ "Хаджи Мина Пашов" - Сливен. Народният представител Мария Белова ще гласува в 10 ч. във II ОУ „Христо Ботев“ в Сливен. Кандидатът за евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Камен Костов ще направи своя избор в 12 ч. в VIII ОУ „Юрий Гагарин“ - Сливен. Депутатът Галя Захариева ще гласува в 11 ч. в СУ "Хр. Ботев"-начален етап в Нова Загора.

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