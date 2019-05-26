Слаба избирателна активност в началото на изборния ден

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 21 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 21

Към 9:00 ч. избирателната активност е 3.9%, според агенция Галъп интернешънъл, съобщи NOVA.

Тази активност е почти идентична с активността по време на предишните избори за ЕП, допълват от социологическата агенция.