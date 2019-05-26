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Слаба избирателна активност в началото на изборния ден

26 май 2019 10:55, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 21
Евроизбори

Към 9:00 ч. избирателната активност е 3.9%, според агенция Галъп интернешънъл, съобщи NOVA.

Тази активност е почти идентична с активността по време на предишните избори за ЕП, допълват от социологическата агенция.

Източник: nova.bg
Снимка: Дарик

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