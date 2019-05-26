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Камен Костов: Гласувах, за да продължим по правилния път, по който България вече е поела
Днес гласувах, за да продължим по правилния път, по който България вече е поела. Това каза кандидатът за евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Камен Костов.
„България вече е икономически стабилна, доказан партньор и сигурна външна граница на Европейски съюз. След тези избори, страната ни ще бъде икономически по – сигурно и по-стабилно място за живеене и правене на бизнес. А младите българи ще имат още повече възможности за развитие и усъвършенстване. Гласувах за политиките, които ще се провеждат в следващия ЕП и ще са в интерес на българските граждани“, каза Камен Костов.
Той призова всички, които все още не са упражнили правото си на вот да го направят, защото това е единственият начин политиките на Европа да достигнат по-близо до хората в България.
Камен Костов направи своя избор в 12 ч. в VIII ОУ „Юрий Гагарин“ – Сливен.