37 238 избиратели в Сливенска област гласуваха до 17,30 часа

Област Сливен преди около 1 час, брой четения: 21 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 21

37 238 избиратели в Сливенска област гласуваха до 17,30 ч. за членове на Европейския парламент. Те представляват 21,81 процента от общия брой на имащите право на глас.

20,78 процента е избирателната активност в община Сливен, където са гласували 22 792 души. В община Нова Загора активността е 22,74 на сто, гласували са 7 449 избиратели. В община Котел - 26,38 избирателна активност при 4 406 гласували, а в община Твърдица - 22,33 процента активност при гласували 2 591 души.

На изборите за членове на Европейския парламент през 2014 г. активността в Сливенска област, към 17 ч. в изборния ден, бе 23,32 процента.