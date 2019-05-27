пркъсване на водоподаването кв. Руски

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 37 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 37

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 27.05.2019г.(петък) от 09.00ч. до 14.00ч. е прекъснато водоподаването на кв. руски .

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.